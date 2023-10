EUA: Nvidia diz que controles de exportação devem atrasar desenvolvimento de produtos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2023 - 19:32 Para compartilhar:

A Nvidia vê as restrições de exportação recém-adotadas pelos Estados Unidos para semicondutores avançados potencialmente atrasando o desenvolvimento de produtos e fazendo com que a empresa realoque certas operações, de acordo com um documento regulatório divulgado na terça-feira, 17.

A empresa disse no documento que não espera que as restrições afetem os resultados financeiros no curto prazo devido à forte demanda por seus chips. Entretanto, Nvidia disse esperar que os requisitos de licenciamento associados aos novos controles possam impedir que o desenvolvimento de produtos seja concluído em tempo hábil, afetando o suporte aos clientes existentes e limitando as vendas a países que não estão incluídos na regra.

A fabricante de chips também disse que pode ter que transferir as operações para fora de um ou mais países afetados.

A Nvidia disse que buscaria uma licença para clientes que precisassem de produtos cobertos, mas disse que não poderia garantir a aprovação do governo dos EUA. As novas regras dos EUA regras entrarão em vigor no próximo mês, após o início do quarto trimestre fiscal da Nvidia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias