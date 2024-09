EUA: NTSB recomenda verificações urgentes de segurança no leme do Boeing 737

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/09/2024 - 7:29 Para compartilhar:

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB, na sigla em inglês) emitiu na quinta-feira, 26, recomendações urgentes de segurança para a Boeing e para a Administração Federal de Aviação (FAA), em resposta à possibilidade de um sistema de controle de leme bloqueado ou restrito em alguns aviões 737.

O NTSB está investigando um incidente ocorrido em 6 de fevereiro de 2024, no qual os pedais do leme de um Boeing 737-8 da United Airlines ficaram “presos” em sua posição neutra durante a rolagem de pouso no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey.

Os investigadores do NTSB testaram um dos componentes de controle do leme do avião do incidente: um atuador de orientação de rollout, da fabricante Collins Aerospace. Quando o atuador do incidente e uma unidade idêntica de outro avião foram testados em um ambiente frio, seus funcionamentos foram significativamente comprometidos.

A Collins notificou a Boeing que mais de 353 atuadores entregues à fabricante de aeronaves desde fevereiro de 2017 foram afetados por essa condição.