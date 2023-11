EUA: NAR e grandes corretoras de imóveis são consideradas culpadas em processo antitruste

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2023 - 18:57 Para compartilhar:

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR) dos EUA e grandes corretoras foram consideradas culpadas por um júri na Justiça e condenadas a pagar US$ 1,8 bilhão em danos, depois de serem acusadas de conspirar para manter comissões pelas vendas de casas em preços artificialmente altos.

O veredicto pode alterar regras de décadas do setor imobiliário, que ajudaram a fixar as taxas de comissão que permitiram aos agentes imobiliários cobrar somas cada vez maiores em transações. Trata-se do primeiro de dois processos antitruste que argumentam que as práticas ilegais da indústria deixaram os consumidores incapazes de reduzir os seus custos.

Durante vários anos, a NAR tem se defendido das acusações de autoridades antitruste e de litigantes privados dos EUA de que conspirou para manter elevados os custos de venda de casas apesar de mudanças tecnológicas que barateariam os custos. A decisão de terça-feira é o maior revés do grupo até agora.

