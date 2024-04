EUA não querem ver crise no Oriente Médio ‘escalar’, diz Casa Branca

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/04/2024 - 10:32 Para compartilhar:

Os Estados Unidos não querem ver uma escalada da crise no Oriente Médio, disse um alto funcionário da Casa Branca neste domingo, 14, depois de Israel ter repelido um ataque maciço de mísseis e drones do Irã.

“Não queremos ver isso escalar”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, no programa “Meet the Press”, da NBC. “Não estamos buscando uma guerra mais ampla com o Irã.”

O presidente americano, Joe Biden, convocou uma reunião dos líderes do G7 – grupo dos países mais ricos do planeta – para coordenar uma “resposta diplomática única” ao “descarado” ataque iraniano.

“O Irã, e seus associados operando no Iêmen, na Síria e no Iraque, lançaram um ataque aéreo sem precedentes contra instalações militares em Israel. Eu condeno estes ataques nos termos mais fortes possíveis”, declarou Biden em pronunciamento na noite deste sábado, 13.

Nos últimos dias, o presidente determinou o envio de aeronaves militares e destróieres de defesa contra mísseis balísticos ao Oriente Médio quando a provável ameaça iraniana a seu aliado-chave na região se tornou clara.

“Graças a estas mobilizações e à capacidade extraordinária dos nossos militares, ajudamos Israel a derrubar quase todos os drones e mísseis disparados”, acrescentou Biden.

O presidente americano acrescentou ter conversado com Netanyahu para “reafirmar o compromisso inabalável dos Estados Unidos” com a segurança de Israel.

“Eu disse a ele que Israel demonstrou uma capacidade notável de se defender e derrotar até mesmo ataques sem precedentes, enviando uma mensagem clara a seus inimigos de que eles não podem ameaçar eficazmente a segurança de Israel”, disse.

Nenhuma instalação militar ou forças americanas foram atacadas pelo Irã, acrescentou.

Ataque sem precedentes

O Irã lançou um ataque com mais de 200 drones e mísseis contra Israel em resposta ao bombardeio que atingiu seu consulado em Damasco, no primeiro ataque direto da República Islâmica contra o território israelense.

O Exército israelense garantiu que o Irã lançou mais de 200 drones e mísseis contra Israel, mas que a maioria foi interceptada sem consequências graves. Uma base militar foi atingida no sul de Israel, mas sofreu apenas “danos menores”, segundo um porta-voz militar.

Paralelamente, o Hezbollah libanês e os rebeldes huthis do Iêmen, ambos aliados do Irã, realizaram seus próprios ataques contra Israel. O primeiro bombardeou duas vezes as Colinas de Golã, ocupadas por Israel, e os últimos lançaram drones em direção ao território israelense.

A Guarda Revolucionária, exército ideológico da República Islâmica, anunciou também ter lançado mísseis contra Israel como parte desta operação em retaliação ao bombardeio a seu consulado em Damasco em 1º de abril, no qual morreram dois de seus generais e que foi atribuído a Israel.

O ataque iraniano foi lançado “em resposta aos numerosos crimes cometidos pelo regime sionista, incluindo o ataque à seção consular da embaixada da República Islâmica do Irã em Damasco e o martírio de um grupo de comandantes e assessores militares de nosso país na Síria”, indicou a televisão estatal iraniana, citando o departamento de relações públicas da Guarda.

O ataque semeou o pânico nas ruas de Israel, que está há mais de seis meses em guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.