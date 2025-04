‘EUA não quer guerra com a China’, diz secretário de Defesa

PANAMÁ, 9 ABR (ANSA) – O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta quarta-feira (9) no Panamá que Washington “não quer guerra com a China”, ao mesmo tempo que garantiu que o governo de Donald Trump “não permitirá que Pequim ou outro país ameace as Américas”.

“Não procuramos guerra com a China, mas devemos prevenir um confronto desencorajando com firmeza e vigor as ameaças chinesas neste hemisfério”, declarou Hegseth em seu segundo dia de visita ao país na América Central, cujo canal está no centro de uma disputa entre EUA e o gigante asiático.

De acordo com o secretário de Defesa americano, seu país “não pode perder de vista a segurança do Canal do Panamá, alvo de novas ameaças”.

“Quero ser muito claro: a China não construiu este canal, não o administrou e não o usará como arma. Juntos, com o Panamá como nosso guia, faremos um modo que o canal seja acessível a todas as nações”, disse Hegseth, que se encontrou com o presidente panamenho, José Raúl Mulino.

Trump, presidente dos EUA, já declarou diversas vezes sobre sua intenção de retomar o controle do Canal do Panamá, que tem dois portos em ambas as extremidades controlados por um consórcio de Hong Kong, que está prestes a vender sua parte.

Inaugurado em 1914, o Canal do Panamá foi construído pelos EUA, mas o controle passou para o país caribenho em 1999, que por sua vez, ampliou suas relações com a China a partir de 2017.

(ANSA).