EUA não estão em um caminho fiscal sustentável, diz Powell; há apoio à independência do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, reforçou preocupação com a trajetória fiscal dos Estados Unidos, afirmando que atualmente a situação “não está em caminho sustentável”. Contudo, ressaltou que os dirigentes do BC americano utilizarão a independência da política monetária para garantir o cumprimento do duplo mandato do banco central.

“Faremos o que for preciso com nossas ferramentas de política monetária para garantir estabilidade da inflação e do emprego, assumindo que autoridades cuidarão da parte deles”, disse Powell, ao ser questionado em evento institucional. “Mas esperamos que seja possível alcançar sustentabilidade fiscal em breve. E quanto mais cedo isso acontecer, melhor.”

O dirigente negou qualquer possibilidade de politização do Fed, independente do resultado das eleições presidenciais dos EUA em 2024. “Independência do banco central tem apoio amplo nos dois partidos políticos. Uma politização nunca aconteceria”, afirmou.

Questionado sobre o balanço patrimonial do Fed, Powell reforçou que este não é o principal instrumento de política monetária do BC, mas garantiu que manterá a transparência do processo de redução dos títulos, o aperto quantitativo (QT, na sigla em inglês).

Setor imobiliário

Jerome Powell também afirmou que os desafios relativos ao setor imobiliário comercial dos Estados Unidos devem persistir por alguns anos, mas explicou que os problemas estão concentrados em alguns bancos de menor porte.

Durante evento organizado pelo Fed de São Francisco, Powell assegurou que o banco central americano trabalha com as instituições financeiras mais afetadas pelo estresse nesse segmento de crédito. O objetivo é ajudá-las a lidar com essa situação, de acordo com ele.

Powell reiterou ainda que o sistema bancário americano “está em um bom lugar” e disse que as tensões se acalmaram bastante desde as turbulências registradas no ano passado, que acarretaram na quebra do Silicon Valley Bank (SVB).

