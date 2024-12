EUA não deve se envolver na situação na Síria, diz Trump

Com AFP, Da Redaçãoi Com AFP, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2024 - 12:51 Para compartilhar:

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (7) que os Estados Unidos “não devem se envolver” na situação na Síria, onde grupos rebeldes começaram a cercar a capital Damasco.

“A Síria é uma bagunça, mas não é nossa amiga, e OS ESTADOS UNIDOS NÃO DEVEM TER NADA A VER COM ISSO. ESTA NÃO É NOSSA LUTA. DEIXE QUE ACONTEÇA. NÃO SE ENVOLVA!”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

A mensagem foi publicada poucos minutos antes de uma reunião do futuro presidente americano com o presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu de Paris.

Rebeldes sírios dizem que estão cercando Damasco

Os rebeldes anunciaram neste sábado que “começaram a cercar” Damasco depois que tomaram o controle de cidades próximas, enquanto o exército sírio negou ter abandonado suas posições próximas da capital.

“Nossas forças começaram a fase final do cerco à capital, Damasco”, disse um comandante da coalizão rebelde, Hassan Abdel Ghani.

O líder do grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que está à frente da ofensiva que em poucos dias tomou várias cidades, disse aos seus combatentes que se preparem para tomar a capital.

“Damasco aguarda por vocês”, disse Ahmed al-Sharaa em um comunicado no Telegram.

Na capital, o Ministério da Defesa afirmou que “as informações de que nossas Forças Armadas, presentes em todas as áreas de Damasco, se retiraram não têm fundamento”.

Segundo a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), o exército sírio se retirou neste sábado de suas posições em localidades a cerca de 10 quilômetros ao sudoeste da cidade.