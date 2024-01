EUA não conseguiram rastrear US$ 1 bilhão em ajuda militar à Ucrânia

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 12/01/2024 - 5:16 Para compartilhar:

O Departamento de Defesa dos EUA não controlou adequadamente mais de um bilhão de dólares em mísseis de ombro, óculos de visão noturna, drones de ataque unidireccional e outros equipamentos sensíveis que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia na sua luta contra a Rússia, disse o inspetor-geral do Pentágono em um relatório divulgado na quinta-feira (11).

As conclusões do órgão de vigilância, que levantam questões sobre a capacidade dos Estados Unidos de garantir que as suas armas não sejam roubadas, foram divulgadas talvez num momento inoportuno para a administração Biden. À medida que o financiamento existente para ajudar a Ucrânia se esgota , o presidente e outros altos funcionários instaram o Congresso a aprovar urgentemente um enorme pacote de apoio militar adicional a Kiev, mas o debate estagnou à medida que os republicanos pressionam por mudanças dramáticas na política fronteiriça dos EUA.

O relatório não concluiu que qualquer ajuda à Ucrânia tivesse de fato sido desviada das linhas da frente da guerra, dizendo que isso estava para além do âmbito da investigação do inspector-geral, e altos funcionários do Pentágono e do Departamento de Estado disseram na sua resposta que estavam confiantes no apoio dos EUA, pois a Ucrânia não estava sendo roubada e que os requisitos contabilísticos eram irrealistas em tempo de guerra.

Ainda assim, o relatório , publicado com algumas informações sensíveis ocultadas, sugeria que as autoridades norte-americanas tinham lutado para cumprir os requisitos de uma responsabilização e rastreio mais rigorosos de muitos dos artigos militares sensíveis que foram fornecidos à Ucrânia. O rastreamento, conhecido como monitoramento aprimorado de uso final, ou EEUM, é sinalizado para equipamentos e armas que contêm tecnologia especialmente sensível ou são fáceis de contrabandear ou roubar.

O relatório examinou cerca de 1,7 bilhões de dólares em armas e equipamentos que se enquadravam nessa categoria especial de rastreio e concluiu que mais de metade não tinha sido devidamente contabilizada. O relatório examinou a assistência prestada desde 2014, quando a Rússia anexou a Península da Crimeia da Ucrânia, embora tenha sido apenas uma pequena fatia da ajuda militar global à Ucrânia, que totaliza mais de 44 bilhões de dólares só desde 2022. (Nem todo sistema de armas se enquadra nesta categoria.)

O Departamento de Defesa “não cumpriu integralmente os requisitos do programa da EEUM para a responsabilização de artigos de defesa em ambiente hostil”, refere o relatório, que analisou o período até junho de 2023.

Alguns itens, como equipamentos de rádio e óculos de visão noturna, são pequenos o suficiente para serem contrabandeados em bolsas ou veículos e vendidos no mercado negro. Outros – como os mísseis Javelin e Stinger disparados pelo ombro – têm um histórico de conflitos anteriores de serem itens quentes no bazar global de armas.

O relatório afirma que, em muitos casos, os oficiais militares encarregados de conduzir o monitoramento não conseguiram inserir os números de série de armas e equipamentos em um banco de dados de rastreamento do Pentágono, à medida que eram fornecidos à Ucrânia, e que às vezes também tiveram dificuldade em conduzir o acompanhamento de acompanhamento exigido pelos padrões aprimorados.

Alguns dos desafios estão relacionados com a evacuação da Embaixada dos EUA em Kiev, que prolongou os primeiros meses cruciais de combate, de Fevereiro a Junho de 2022, período em que o principal comandante militar dos EUA na Europa ordenou a suspensão da actividade de monitorização. Na época, nenhum pessoal dos EUA estava no país para fazer o rastreamento. Mais tarde, as autoridades ucranianas forneceram recibos por escrito de transferências de equipamento e armas. Desde novembro de 2022, existe um programa piloto para o pessoal ucraniano usar leitores de código de barras portáteis para realizar inventários iniciais num centro logístico fora da Ucrânia e inventários anuais assim que o equipamento estiver na Ucrânia.

O relatório também observou que, mesmo agora, o equipamento destinado à monitorização extra é frequentemente enviado para as linhas da frente “dentro de dias” para utilização em combate activo. Referia-se a um funcionário não identificado do escritório de cooperação de defesa do Pentágono em Kiev-brd, dizendo que “não existe um método seguro” para conduzir os inventários nas linhas de frente, portanto, o único momento em que os artigos podem ser rastreados é quando estão na logística e armazenamento. depósitos.

Até Dezembro de 2022, afirma o relatório, o Departamento de Defesa “não tinha uma política em vigor para a realização da EEUM num ambiente hostil”. O Gabinete de Cooperação de Defesa-Ucrânia do Pentágono também “não impôs requisitos para que as [Forças Armadas Ucranianas] fornecessem relatórios de perdas em tempo útil e relatórios de despesas por número de série”, afirmou o relatório.

Altos funcionários do Pentágono e do Departamento de Estado contestaram o relatório, dizendo em respostas oficiais que embora o rastreamento em tempo real da ajuda militar fosse impossível em tempo de guerra, eles desenvolveram métodos alternativos para os ucranianos contabilizarem o equipamento e o armamento e que estavam convencidos de que eles estavam monitorando suficientemente a assistência.

“Até o momento não há provas de transferência não autorizada ou ilícita… para fora da Ucrânia”, escreveu a subsecretária de defesa para política em exercício, Alexandra N. Baker, numa resposta incluída no relatório.

“A falta de uma contabilidade completa não impede o governo dos EUA de concluir razoavelmente que a Ucrânia está em conformidade com os requisitos do governo dos EUA no que diz respeito ao uso, transferência e segurança dos itens que recebeu.”

O relatório parece pôr em perigo ainda mais o futuro da ajuda à Ucrânia, cujo apoio entre os republicanos no Congresso despencou nos últimos meses. O interesse do público americano na guerra diminuiu drasticamente desde a invasão da Rússia em 2022, e os legisladores conservadores procuraram vincular a sua próxima aprovação para qualquer assistência adicional a uma mudança dramática na política de imigração dos EUA .

Republicanos e Democratas passaram semanas a negociar os termos de um acordo de política de imigração que muitos acreditam que facilitaria a aprovação de um pacote de despesas suplementares maior, incluindo milhares de milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia e a Israel. Os republicanos, especialmente no flanco de extrema direita da Câmara, há muito que alegam má gestão e fraca supervisão da assistência à Ucrânia.

Muitos republicanos do Senado e membros centristas da Câmara republicana disseram estar satisfeitos com a supervisão do governo Biden até agora. Mas o relatório do inspector-geral poderá mudar isso.





A senadora Deb Fischer (Nebraska), republicana no subcomitê de forças estratégicas do Comitê de Serviços Armados do Senado, disse que ainda não tinha visto o relatório do inspetor-geral, mas que descobriria que o departamento falhou em rastrear adequadamente uma quantidade tão grande. de armamento “preocupante”.

“Tenho certeza de que as pessoas terão dúvidas sobre isso. E se não houver transparência nisso, então sim, isso será um problema”, disse Fischer.

O senador Josh Hawley (R-Mo.), aliado de Trump e crítico de longa data da ajuda à Ucrânia, classificou o relatório como “bastante angustiante”.

Hawley, que acusou a administração de exercer uma supervisão deficiente na sua assistência à Ucrânia, disse que o relatório do inspector-geral “mostra o que temos dito, que é que não estamos a acompanhar adequadamente para onde vão os fundos, como as munições estão realmente sendo implantados e para que exatamente o dinheiro está sendo usado. E acho que isso justifica uma maior supervisão.”

Hawley disse que solicitou o relatório não editado ao escritório do inspetor-geral, bem como o anexo confidencial. Mas ele também disse duvidar que as conclusões do relatório dissuadam efetivamente muitos dos seus colegas republicanos de apoiarem a ajuda à Ucrânia, se as partes chegarem a um acordo sobre a política de fronteiras.

“Acho que deveria, mas não terá… um grande impacto”, acrescentou. “O que vai acontecer é que nos encontraremos numa situação no Afeganistão, ou pior, numa situação no Vietna” – com corrupção desenfreada e fundos desviados dos EUA, disse ele – “onde, depois do facto, diremos: ‘Oh, como é que pudemos isso já aconteceu? ”

