EUA: Musk espalha desinformação sobre projeto de lei de gastos

Elon Musk, aliado bilionário do presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump, desempenhou um papel fundamental nesta semana, ao derrubar na quinta-feira uma proposta de financiamento que teria evitado a paralisação do governo, criticando o plano em mais de cem postagens no X, que incluíam afirmações falsas. Apesar disso, na madrugada de sexta para sábado, uma nova versão do projeto de lei foi aprovada pelo Congresso, evitando um shutdown.

O proprietário do X, uma figura não eleita, não apenas usou sua grande influência na plataforma para tentar influenciar o Congresso, mas o fez sem levar em conta os fatos, dando uma prévia do papel que ele poderia desempenhar no governo nos próximos quatro anos.

“Trump tem um problema com Musk”, disse John Mark Hansen, professor de ciência política na Universidade de Chicago, por e-mail. “Trump já fez esse tipo de coisa antes, detonando um projeto de lei na última hora. Dessa vez, porém, parece que ele tinha medo de Musk ofuscar sua imagem. Agora, temos um novo valentão das redes sociais”, afirmou. Segundo o professor, ainda, “veremos qual será a influência de Musk quando ele se deparar com a realidade – como quando propõe cortar gastos ‘desnecessários’ para outras pessoas, mas não os contratos da NASA com a SpaceX.”

As objeções de Musk ao projeto de lei incluíam desinformações sobre temas como salários dos membros do Congresso, financiamento federal e preparação para a saúde pública. Ele alegou que o plano incluía um aumento de 40% para os legisladores. No entanto, o aumento máximo possível pelo projeto seria de 3,8%, de acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso.

Musk também compartilhou uma postagem de outro usuário que alegava falsamente que o projeto de lei destinava US$ 3 bilhões em financiamento para um novo estádio do time Washington Commanders da NFL (liga de futebol americano), comentando: “Isso não deveria ser financiado com seus impostos!”

O projeto incluía uma disposição para transferir o controle do terreno que abriga o RFK Stadium do governo federal para o Distrito de Columbia (DC), que poderia abrir caminho para que os Commanders construam um novo estádio – embora o time ainda esteja considerando outros locais.

No entanto, o projeto de lei diz que o governo federal “não será responsável pelo pagamento ou quaisquer custos ou despesas” que DC incorrer após a transferência, exceto pelas responsabilidades relacionadas a questões ambientais específicas.

Em outra postagem, Musk afirmou erroneamente: “Estamos financiando laboratórios de armas biológicas neste projeto de lei!” O plano forneceu fundos para até 12 laboratórios de pesquisa em biocontenção, e não para instalações de criação de armas biológicas. Entre os usos, o projeto estipula a realização de pesquisas biomédicas para se preparar para agentes biológicos, como doenças infecciosas emergentes. Um porta-voz de Musk não respondeu aos pedidos por comentário da Associated Press.

Os eventos mostram que, embora Musk tenha poder para destruir planos cuidadosamente negociados, ainda não está claro se ele pode pressionar os legisladores republicanos a aprovar novas medidas. O primeiro teste da influência de Musk no Congresso aconteceu no início do mês e parecia sugerir que ele tinha pouca força: seu apoio a um projeto de lei sobre tecnologia, que visa proteger crianças online, não gerou qualquer movimento notável na Câmara.

Os episódios recentes destacam o que pode ser o maior desafio de Musk pela frente: é mais fácil destruir uma legislação do que conseguir aprovar algo. A razão pela qual a primeira resolução se transformou em um projeto de lei de 1.547 páginas, cheia de gastos, para atrair o maior número possível de apoiadores.

“Chegamos a um acordo, e um tweet mudou tudo”, disse o deputado Richard Neal, democrata de Massachusetts, no plenário da Câmara. “Você consegue imaginar como serão os próximos dois anos se toda vez que o Congresso fizer seu trabalho e então houver um tweet… de um indivíduo que não tem um portfólio oficial, que ameaça membros do lado republicano com uma primária e eles sucumbem?”. Musk respondeu: “Esqueci de mencionar que também vou financiar candidatos moderados em distritos fortemente democratas, para que o país se livre daqueles que não os representam, como este idiota.”

(Com Associated Press e Dow Jones Newswires)