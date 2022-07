EUA: Mulher e ex-namorado são condenados por aplicarem golpe em plataforma de arrecadação de dinheiro

Katelyn McClure e o seu ex-namorado Mark D’Amico foram condenados à prisão por terem aplicado golpe em doadores do GoFundMe, plataforma americana de arrecadação de dinheiro. O julgamento ocorreu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. As informações são do R7.







Na última quinta-feira (21), tanto Katelyn quanto Mark se declararam culpados da acusação de roubo por engano em segundo grau. Ela foi sentenciada a um ano e um dia de prisão. Já D’Amico recebeu a pena de cinco anos. Além disso, ambos terão de devolver o dinheiro para os doadores.

Em 2017, Katelyn publicou nas suas redes sociais uma foto com o morador de rua Johnny Bobbitt Jr. Ela afirmou que estava na Interestadual 95, na Filadélfia, quando acabou a gasolina do seu carro. Então o homem em situação de rua teria dado os seus últimos US$ 20 (cerca de R$ 107,5) para que ela pudesse abastecer.

Depois, Katelyn e Mark, que era seu namorado na época, criaram uma campanha no GoFundMe para arrecadar dinheiro para tirar o homem das ruas.

A “boa ação” dos dois viralizou nas redes sociais e eles conseguiram US$ 367 mil (cerca de R$ 2 milhões) com mais de 14 mil doadores.

Contudo, segundo os promotores do caso, Katelyn e Mark gastaram o dinheiro com uma BMW, uma viagem de Ano Novo para Las Vegas, jogos de azar em casinos, bolsa de grife e outros itens. Eles também deram US$ 75 mil (R$ 402,8 mil) para Johnny Bobbitt.

A verdadeira história, segundo um dos promotores, é que os dois conheceram Bobbitt na saída de um cassino. Um mês depois, decidiram criar a campanha de arrecadação de dinheiro.

Durante as investigações, a polícia ainda descobriu uma conversa online de Katelyn com um amigo na qual dizia: “Ok, espere, a parte da gasolina está completamente inventada, mas o cara não. Eu tive que inventar algo para fazer as pessoas se sentirem mal”.

Por conta disso, em 2019, Johnny Bobbitt se declarou culpado por cometer roubo por engano e passou cinco anos em liberdade condicional devido ao tratamento de drogas.