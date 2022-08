EUA: Mulher descobre traição ao encontrar álbum de fotos ‘escondido’ no celular do marido

Da Redação 11/08/2022 - 17:14 Compartilhe

Uma mulher descobriu que estava sendo traída pelo marido ao encontrar um álbum de fotos “escondido” no celular dele. O caso ocorreu nos Estados Unidos. O site Yahoo informou que a história foi divulgada por ela no fórum online “Relationship Advice” do Reddit.

A mulher informou que descobriu a pasta “escondida” no momento em que estava trabalhando pelo celular do marido. Ao encontrar o álbum de fotos, ela achou que se tratava de imagens íntimas do casal.

Para a sua surpresa, ela visualizou uma foto de biquíni da ex-namorada do marido e outras imagens dos seis de uma garota desconhecida. “Havia fotos privadas minhas, mas misturadas a elas encontrei uma foto de biquíni da ex dele e o peito de uma garota, que claramente não era meu”, relatou ela.

Então ela decidiu vasculhar as trocas de mensagens do marido e descobriu mais detalhes da traição. A mulher soube por meio delas que o companheiro visitou a ex-namorada em novembro de 2020, na mesma época em que já namorava a atual esposa.

“Ele procurou a ex e saiu com ela. Não sei se eles fizeram sexo, mas tenho quase certeza de que fizeram ou pelo menos algo físico aconteceu”, escreveu ela no fórum online.

Sobre as imagens dos seios, ela descobriu que pertencem a uma moça com quem o marido saía antes de eles começarem a namorar. Contudo as fotos foram baixadas quando eles já estavam casados.

“Eu realmente não sei como me sentir e o que fazer. Como posso dizer a ele que vi o telefone dele? Ou devo deixá-lo?”, perguntou a mulher no fórum online.

Na sequência, diversos usuários aconselharam a mulher a processar e se separar do marido. “Envie a si mesmo as provas com datas e depois confronte-o contando o que você encontrou. Por que importa se ele sabe que você bisbilhotou neste momento?”, escreveu um.

“Com base em suas ações, ele tem muito pouco respeito por você, e se ele trapaceou uma vez, provavelmente fará de novo”, acrescentou outro.