EUA: Mulher de 99 anos celebra a chegada do 100° bisneto

Da Redação 17/08/2022 - 15:59 Compartilhe

Marguerite Koller, apelidada de Peg, de 99 anos, celebrou a chegada do seu 100° bisneto. O recém-nascido chegou para aumentar a extensa lista de membros da família. O caso ocorreu em Blue Bell, na Pensilvânia (EUA). As informações são do UOL.

A idosa relatou ao programa “Good Morning America” (Bom dia América, e português) da NBC, que a chegada do bebê deixou a família “êxtase”.

Marguerite contou que se preparou para se tornar uma freira durante a adolescência, na década de 1940. Contudo acabou mudando de ideia quando conheceu o marido, identificado apenas como William. Os dois se casaram e tiveram 11 filhos juntos.

Ela frisou que sonhava em ter uma família grande, porque, como filha única, se sentia muito sozinha quando era criança. “Achei que queria 12, mas depois que comecei a tê-los, não tinha certeza se queria tantos”, disse.

Depois que os filhos ficaram adultos, Marguerite teve 56 netos. Anos mais tarde, vieram os filhos dos seus netos. No entanto, ela teve de acompanhar essa mudança na família sozinha, pois o marido morreu em 2008.

Agora, no auge dos 99 anos, Marguerite se orgulha da família numerosa que tem e acredita que a quantidade de membros ainda pode aumentar.

Christine Balster, uma das netas de Marguerite, disse à NBC que um dos maiores desafios em se ter uma família grande é conseguir colocar todos na mesma mesa no Dia de Ação de Graças, por exemplo. Porém eles sempre conseguem uma solução para acomodar todos os membros.

O 100° bisneto de Marguerite é filho de Christine e o bebê recebeu o nome de Koller, em homenagem ao bisavô. “Meu marido gostou do nome Kole. Foi muito natural nomeá-lo Koller e William como o nome do meio. E então podemos sempre chamá-lo de Kole, se quisermos”, disse.

Marguerite deve comemorar o seu 100° aniversário em alguns meses e relatou que a sua família é o seu maior presente. “Não tenho dúvidas de como sou sortuda”, finalizou.