EUA: Mulher armada é baleada por policial em aeroporto

Uma mulher, identificada como Portia Odufuwa, de 37 anos, entrou armada no Aeroporto de Dallas Love Field, localizado na cidade de Dallas, no Texas (EUA), na terça-feira (26) e efetuou disparos. Nesse momento, um policial revidou e a atingiu. As informações são do portal G7.







Testemunhas relataram que Portia começou a falar de um casamento. Depois mudou de assunto e relatou sobre a prisão e que iria explodir o aeroporto. Então ela sacou uma arma.

O policial Ronald Cronin estava no local e pediu para que a mulher largasse a arma. Como ela recusou, o agente a baleou. “Às 11h06 (horário local) , Odufuwa apontou sua arma para o oficial Cronin e transeuntes inocentes. Às 11h06, o policial Cronin se escondeu atrás do quiosque e disparou da arma emitida pelo departamento, atingindo a mulher várias vezes”, disse o chefe da polícia de Dallas, Eddie Garcia, em entrevista coletiva.

Na sequência, Portia foi socorrida e levada para um hospital da região, onde passou por cirurgia.

A polícia local constatou que a mulher havia sido presa outras vezes. Em alguns casos, foi considerada incompetente de ser julgada.

Nesse último caso no aeroporto, a promotoria de Dallas informou que a acusação contra Portia foi rejeitada por falta de evidências que corroborem a condenação.