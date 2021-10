EUA: Mortes misteriosas de casal e criança foram causadas pelo calor da Califórnia

As mortes de um casal e de uma criança na Califórnia causaram muito mistério recentemente, mas foram desvendadas nesta quinta-feira (21): os 3 morreram por causa do calor, de acordo com Jeremy Briese, xerife do Condado de Mariposa.

Jeremy disse à imprensa americana que a família sofreu hipertemia. Eles tinham garrafas de água, mas todas estavam vazias. E as temperaturas no dia foram superiores a 42º.

Os corpos dos adultos e da criança foram encontrados na Floresta Nacional de Sierra sem sinais de golpes, mordidas, envenenamento ou doença. Isso gerou um grande mistério.

“Você chega no local e todos estão mortos. Não há ferimentos à bala, nenhum frasco de remédio, nem uma única pista. É um grande mistério”, disse Jeremy Briese no início da investigação.

Saiba mais