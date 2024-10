EUA: Morgan Stanley escolhe o CEO, Ted Pick, para ser chairman do banco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/10/2024 - 21:08 Para compartilhar:

O Morgan Stanley disse que nomeou o executivo-chefe Ted Pick como presidente do conselho de administração, substituindo James Gorman. O banco informou nesta quinta-feira que Pick assumirá o cargo adicional de presidente do conselho em 1º de janeiro de 2025.

Gorman, que no início desta semana foi escolhido como presidente do conselho da Disney, anunciou em maio que deixaria o cargo de presidente executivo do Morgan Stanley no final do ano. Ele havia dito anteriormente que planejava permanecer como chairman por no máximo um ano após Pick assumir o cargo de CEO e, em janeiro, revelou ao The Wall Street Journall que sua presença no Morgan Stanley era para apoiar Pick, e não para dirigi-lo.