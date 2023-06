EUA: Modelo é baleada grávida de 8 meses e dá à luz antes de morrer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 19:37 Compartilhe

A modelo e empresária americana Samya Gill, 22 anos, que estava grávida de 8 meses, deu à luz antes de morrer, horas depois de ter sido baleada.

Ela foi vítima de atiradores armados com rifles – incluindo pelo menos uma metralhadora – quando estava com o companheiro, Travis Foster, pai da criança, dentro de um carro em Fort Washington, no estado de Maryland, nos Estados Unidos.

De acordo com a revista People, o ataque teria sido planejado e ocorreu em uma zona escolar.

A jovem passou por uma cesariana de emergência e morreu na tarde da última quinta-feira (15), algumas horas após o crime. O companheiro da modelo também foi atingido e precisou ser hospitalizado, mas teve ferimentos não fatais.

A criança, que recebeu o nome de Zailey, segue internada em estado crítico.

O caso somente veio à tona nesta segunda-feira (19) após a mãe de Samya, que não quis se identificar, conceder entrevista para televisão, quando declarou que vai criar a criança.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias