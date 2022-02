EUA: Menino que nasceu com 326 gramas completa um ano

No dia 22 de fevereiro de 2021, Jari Lopez nasceu com 326 gramas e medindo 22,86 centímetros no Presbyterian Hospital, no Novo México, Estados Unidos. Após ficar internado e lutar para sobreviver, o menino completou um ano na última terça-feira. As informações são do portal R7.

A mãe de Jari, Amber Higgins, contou em entrevista ao Good Morning America (Bom dia América) que, durante um exame na 20ª semana de gestação, um médico notou que o bebê era muito pequeno.

Por conta disso, ela foi internada para que a equipe médica pudesse monitorar o bebê.

Com apenas 24 semanas, e suspeita de pré-eclâmpsia (pressão arterial), Amber deu à luz Jari.

Na entrevista, ela ressaltou a eficiência dos profissionais envolvidos. “Uma das excelentes enfermeiras que nos atenderam conseguiu passar um pequeno tubo para que ele, tão pequeno, conseguisse respirar.”

Por causa do seu tamanho, Jari ficou conhecido no hospital como “microprematuro”.

O menino ficou respirando com a ajuda de aparelhos durante um mês e permaneceu internado por 127 dias.

Após enfrentar diversos problemas e lutar para sobreviver, Jari foi “para casa precisando apenas de um pouco de oxigênio adicional, para ajudá-lo a respirar”, contou a mãe.

Na terça-feira, ele comemorou o seu primeiro aniversário repleto de saúde. “Ele realmente fica muito animado com algumas coisas, é bem ativo. Já consegue se mover com um pouco mais de desenvoltura também. Estamos apenas monitorando para que ele consiga ter um desenvolvimento normal para sua idade. Fora isso, está tudo bem”, finalizou Amber.

