EUA: Menina de 12 anos foge de cativeiro após roer cordas; suspeito é preso horas depois

Uma menina de apenas 12 anos conseguiu escapar do cativeiro na cidade de Dadeville, no estado americano do Alabama, depois de roer as cordas que a mantinham presa na casa.

De acordo com a polícia da cidade, a criança foi encontrada sozinha em uma estrada. Depois disso, a polícia foi levada por ela até a casa onde foi mantida em cativeiro. No local, agentes encontraram dois corpos em estado de decomposição.

O suspeito José Paulino Pascual-Reyes, de 37 anos, foi detido na cidade de Auburn, por conta dos dois homicídios e o sequestro da adolescente. Jimmy Abbett, xerife da região, afirmou que legistas vão identificar os corpos e buscar explicações sobre a causa das mortes.

A jovem tinha marcas das cordas nos pulsos, segundo o boletim de ocorrência, e o aparelho dental quebrado ao tentar roer a corda. Ela ainda foi dopada com álcool para ser mantida em cativeiro.

