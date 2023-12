EUA: McDonald’s abrirá quase 10 mil novos restaurantes até 2027

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/12/2023 - 21:11 Para compartilhar:

O McDonald’s está entrando no período de crescimento mais rápido da história, com planos de abrir cerca de 10 mil novos restaurantes nos próximos quatro anos.

A empresa pretende operar 50 mil lojas até o final de 2027, informou a empresa antes de seu evento para investidores. O McDonald’s opera atualmente mais de 40 mil lojas, de acordo com seu último relatório trimestral.

A empresa também aposta que até 2027 seu programa de fidelidade crescerá de 150 milhões para 250 milhões de usuários ativos. Os membros do My McDonald’s Rewards foram responsáveis por mais de US$ 20 bilhões em vendas no ano passado, disse a empresa. Outras iniciativas incluem a expansão dos seus negócios de entrega, drive-through e pedidos móveis, bem como a melhoria dos seus itens principais do menu.

