EUA matam cinco membros da Al-Qaeda em bombardeios no Iêmen

Os Estados Unidos mataram cinco membros da Al-Qaeda, entre eles um líder local, em bombardeios realizados no Iêmen, disseram fontes oficiais do Pentágono nesta sexta-feira (8).

Os ataques ocorreram em 20 de novembro no centro do Iêmen. Entre os mortos está Mujahid al Adani, um líder da Al-Qaeda na Península Arábica (AQAP), segundo o comunicado do Comando Central do Exército.

Adani, também conhecido como Mohammad Shukri, “serviu anteriormente como líder militar da AQAP em Aden e continua sendo o responsável de planejar e realizar atentados terroristas contra forças iemenitas e da coalizão”, explicou.

Washington considera a AQAP, com base no Iêmen, o braço mais perigoso do grupo radical.

A longa guerra dos Estados Unidos contra AQAP se intensificou desde que o presidente Donald Trump assumiu o poder, em janeiro.

AQAP cresceu no caos da guerra civil do país, que enfrenta o governo apoiado pela Arábia Saudita com rebeldes xiitas huthis e seus aliados.

Mais de 8.700 pessoas morreram no conflito desde que a coalizão liderada pelos sauditas interveio a favor do governo em março de 2015.

Os rivais extremistas da Al-Qaeda, o Estado Islâmico, também executaram ataques mortais no país.