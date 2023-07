EUA: lucro da Mondelez aumenta 26,4% no 2º trimestre, para US$ 944 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 10:10 Compartilhe

A fabricante de alimentos Mondelez International, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 944 milhões, ou US$ 0,69 por ação, no segundo trimestre deste ano, informou a companhia nesta quinta-feira (27), após o fechamento do mercado. O resultado representa aumento de 26,4% ante os US$ 747 milhões, ou US$ 0,54 por ação, registrados em igual período do ano passado.

Em termos ajustados, o lucro aumentou 21,5% considerando câmbio constante, para US$ 0,76 por ação. A receita líquida cresceu 17% na mesma comparação, para US$ 8,51 bilhões. A FactSet esperava lucro ajustado de US$ 0,69 por ação e receita de US$ 8,22 bilhões.

A Mondelez disse que as vendas orgânicas globais aumentaram 15,8% no segundo trimestre de 2023, refletindo preços mais altos, já que os volumes ficaram estáveis. As vendas orgânicas cresceram 12,4% na América do Norte, 37,7% na América Latina, 13,2% na região Ásia, Oriente Médio e África, e 13,1% na Europa.

Para 2023, a Mondelez elevou sua estimativa de crescimento da receita orgânica para pelo menos 12%. Anteriormente, a empresa esperava que a receita crescesse pelo menos 10%. Segundo o CEO, Dirk Van de Put, o ajuste para cima se deve ao desempenho da companhia em 2023 até agora. O lucro por ação ajustado também deve crescer 12% ou mais, considerando câmbio constante. A expectativa anterior era de 10% ou mais. A estimativa de geração de caixa livre foi mantida em US$ 3,3 bilhões ou mais.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias