EUA libertam da prisão irmão de alto membro do Hamas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/12/2024 - 17:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 13 DEZ (ANSA) – Os Estados Unidos liberaram na última quinta-feira (12) o meio-irmão do alto membro do Hamas, Khaled Meshaal, de uma prisão federal no Texas, onde cumpria pena de 20 anos, de acordo com notícia veiculada pela imprensa árabe e israelense.

Mofid Abdul Qadir Meshaal foi condenado em 2009 por recolher fundos para o grupo terrorista de seu irmão. A justificativa por sua liberdade antecipada se deu por bom comportamento. Agora, ele deve ir à reabilitação.

No entanto, como a medida acontece em meio às negociações para libertar reféns de Israel detidos em Gaza pelo Hamas, a mídia israelense especula que seja esse o verdadeiro motivo para a libertação de Mofid. (ANSA).