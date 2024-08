EUA leva ouro no revezamento 4x100m medley feminino com recorde mundial

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/08/2024 - 15:05 Para compartilhar:

A equipe dos Estados Unidos conquistou neste domingo (4) a medalha de ouro no revezamento 4x100m medley feminino, estabelecendo também o recorde mundial da prova, na última final de natação dos Jogos de Paris-2024.

O quarteto formado por Regan Smith, Lilly King, Gretchen Walsh e Torri Huske venceu com o tempo de 3m49s63, à frente da Austrália (3m53s11) e da China (3m53s23).

Com esta vitória e a anterior de Bobby Finke nos 1.500 m livre, os Estados Unidos conseguiram ultrapassar a Austrália no quadro de medalhas da natação de Paris-2024 com um total de oito ouros, 13 pratas e sete bronzes.

– Classificação da final do revezamento 4x100m medley feminino de Paris-2024:

1. EUA 3:49,63 (Recorde Mundial) (Regan Smith, Lilly King, Gretchen Walsh, Torri Huske)

2. Austrália 3:53,11 (Kaylee Mckeown, Jenna Strauch, Emma Mckeon, Mollie O’callaghan)

3. China 3:53,23 (Wan Letian, Tang Qianting, Zhang Yufei, Yang Junxuan)

4. Canadá 3:53,91 (Kylie Masse, Sophie Angus, Margaret Mac Neil, Summer Mcintosh)

5. Japão 3:56,17 (Rio Shirai, Satomi Suzuki, Mizuki Hirai, Rikako Ikee)

6. França 3:56,29 (Emma Terebo, Charlotte Bonnet, Marie Wattel, Beryl Gastaldello)

7. Suécia 3:56,92 (Hanna Rosvall, Sophie Hansson, Louise Hansson, Sarah Sjoestroem)

8. Holanda 3:59,52 (Maaike De Waard, Tes Schouten, Tessa Giele, Marrit Steenbergen)

