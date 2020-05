EUA lançam missão tripulada ao espaço após quase uma década

ROMA, 30 MAI (ANSA) – O lançamento da cápsula Crew Dragon, da Space X, com dois astronautas da Nasa, foi realizado com sucesso neste sábado (30), em Cabo Canaveral, na Flórida.

Esta é a primeira vez em nove anos que os Estados Unidos fazem uma missão tripulada para a Estação Espacial Internacional (ISS). A previsão é que o voo até a ISS dure entre 19 e 20 horas.

O lançamento inicialmente estava previsto para acontecer na última quarta-feira (27), mas foi adiado devido ao mau tempo. O foguete Falcon 9 transporta os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken.

A rampa usada foi a histórica 39/A, de onde partiram as famosas missões Apollo para a Lua e depois as do programa espacial Shuttle, encerrado em 2011.

A ação é a primeira de grande porte do acordo firmado entre a Nasa e empresas privadas do setor, como o caso da Space X e da Boeing.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice, Mike Pence, acompanharam o lançamento da nave, às 16h35 (horário de Brasília). “É incrível”, afirmou o republicano. (ANSA)