EUA lança nova rodada de sanções contra o Irã por ataques cibernéticos

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (23), uma nova rodada de sanções contra o Irã, especificamente contra “duas empresas e quatro indivíduos envolvidos em ataques cibernéticos mal intencionados” dirigidos “contra empresas e entidades governamentais americanas”.

Os ataques foram realizados “em nome do Comando Cibernético do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana”, afirmou o Departamento do Tesouro dos EUA em comunicado.

Além disso, o Departamento de Justiça e o FBI apresentaram uma acusação contra os quatro sancionados, informou o Tesouro.

O subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, disse no comunicado que “cibercriminosos iranianos mal intencionados continuam atacando empresas e entidades governamentais dos EUA como parte de uma campanha coordenada e multifacetada para desestabilizar” infraestruturas críticas e prejudicar os cidadãos.

O Comando Cibernético do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana, “uma das organizações governamentais iranianas por trás dos hackeamentos, trabalha por meio de uma série de empresas de fachada para atacar os Estados Unidos e outros países”, detalha o Tesouro dos EUA.

“A gestão e o pessoal-chave da empresa de fachada sabem que as suas operações apoiam” esta organização, mas este não é o caso de “uma parte significativa” da opinião pública iraniana, acrescenta.

Na quinta-feira, os Estados Unidos, em coordenação com o Reino Unido, intensificaram as sanções contra o Irã, concentrando-se no “programa iraniano de drones, na indústria siderúrgica e nos fabricantes de automóveis”.

Fizeram-no depois de o Irã ter atacado o território israelense em resposta a um ataque aéreo atribuído por Teerã a Israel, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária, o Exército ideológico da República Islâmica, incluindo dois generais.

A União Europeia também planeja expandir as suas sanções contra o Irã.

