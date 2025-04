EUA: juíza alega que rede de anúncios digitais da Google é monopólio ilegal

A Google foi considerada um “monopolista abusivo” por uma juíza federal dos EUA pela segunda vez em menos de um ano, desta vez por explorar ilegalmente parte de sua tecnologia de marketing on-line para aumentar os lucros.

A decisão, emitida nesta quinta-feira pela juíza distrital Leonie Brinkema, na Virgínia, vem na esteira de uma decisão separada em agosto que concluiu que o mecanismo de busca da empresa tem aproveitado ilegalmente seu domínio para sufocar a concorrência e a inovação.

A próxima etapa do caso mais recente é uma fase de penalidade que provavelmente começará no final deste ano ou no início de 2026.