EUA: juiz reduz escopo de processo antitruste movido contra Google antes de julgamento

Um juiz federal reduziu o escopo de um grande processo antitruste do qual o Google, da Alphabet, é alvo, antes de um julgamento programado para começar no próximo mês, rejeitando um argumento feito por um grupo bipartidário de 38 procuradores gerais do estado que processou, em 2020, a gigante da tecnologia por seu domínio de buscas.

Em uma decisão revelada na sexta-feira, 4, o juiz distrital dos EUA Amit Mehta rejeitou uma teoria legal defendida no processo de dezembro de 2020. Ele permitiu, no entanto, que o Departamento de Justiça e os promotores estaduais apresentassem outros argumentos durante o julgamento que ele supervisionará a partir de setembro.

