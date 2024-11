EUA: JPMorgan concorda em pagar US$ 151 milhões para encerrar acusações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2024 - 21:14 Para compartilhar:

O JPMorgan concordou em pagar US$151 milhões para resolver as acusações de duas de suas unidades que violaram leis de valores mobiliários.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) disse nesta quinta-feira que as violações do banco incluem divulgações enganosas aos investidores, não agindo ou fazendo recomendações no melhor interesse dos acionistas, e proibição de transações conjuntas.

A SEC alegou que o banco não informou aos clientes que tinha um incentivo financeiro para recomendar seu próprio programa de gerenciamento de portfólio em detrimento de outras linhas de terceiros que eram oferecidas.

O JPMorgan concordou com o acordo sem admitir ou negar as conclusões das ordens da SEC. Um porta-voz da empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

“A conduta da empresa em várias linhas de negócios violou várias leis destinadas a proteger os investidores contra os riscos de auto negociação e conflitos de interesse”, disse o diretor interino da Divisão de Execução da SEC, Sanjay Wadhwa.