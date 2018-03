EUA, Japão e Seul se reúnem por cúpula com Coreia do Norte

WASHINGTON, 19 MAR (ANSA) – Os conselheiros de Segurança Nacional da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão se reuniram neste domingo (18) na cidade norte-americana de San Francisco para discutir a “desnuclearização” da Península Coreana e os preparativos para a reunião com Pyongyang. De acordo com um comunicado divulgado pela Casa Branca nesta segunda-feira (19), participaram do encontro o sul-coreano Chung Eui-yong, o japonês Shotaro Yachi, e o assessor de segurança do governo do presidente Donald Trump, H.R. McMaster.

Os três países “mantiveram consultas sobre a completa desnuclearização” da Península Coreana, além das cúpulas entres os governos de Seul e Pyongyang e Estados Unidos e Coreia do Norte.

Segundo nota divulgada pelo governo sul-coreano, os participantes também “assinalaram a importância de não repetir os erros cometidos no passado, e concordaram em continuar trabalhando estreitamente durante as próximas semanas”.

Nenhuma outra informação sobre a reunião foi divulgada. Desde a última semana, os representantes das três nações intensificaram as relações para organizarem as cúpulas previstas entre os líderes Moon Jae-in, Kim Jong-un e Trump.

No início do mês, Chung já havia viajado para os Estados Unidos depois de ir junto a uma delegação sul-coreana para Pyongyang. No dia 08 de março, Trump aceitou um convite do líder norte-coreano para uma reunião. Se confirmado, esse será o primeiro encontro na história entre um presidente dos EUA no exercício do cargo e um líder norte-coreano. (ANSA)