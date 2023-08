AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/08/2023 - 16:24 Compartilhe

Os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul condenaram o “comportamento perigoso e agressivo” e as reivindicações marítimas “ilegais” da China na região do Indo-Pacífico, em um comunicado publicando nesta sexta-feira (18).

“Nos opomos fortemente a qualquer tentativa unilateral de mudar o status quo nas águas do Indo-Pacífico”, declaram os líderes dos três países reunidos em uma cúpula em Camp David, perto de Washington, em um comunicado conjunto.

aue-st/erl/llu/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias