EUA investigam ligações norte-americanas com assassinato de presidente do Haiti, dizem fontes

Por Brad Brooks e Mark Hosenball

TAMARAC, Flórida (Reuters) – Agências de segurança e inteligência dos EUA estão investigando as conexões norte-americanas com o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise, disseram três fontes nesta sexta-feira, um dia depois de dois haitianos-americanos serem detidos por suspeita de terem participado do ataque.

A polícia haitiana identificou os dois como James Solages, de 35 anos, e Joseph Vincent, de 55, dizendo que eles haviam feito parte de uma unidade altamente armada, composta majoritariamente por 26 colombianos, que, segundo fontes do Exército colombiano, entraram no Haiti pela vizinha República Dominicana.

As fontes de segurança, falando sob condição de anonimato para discutir investigações em andamento, afirmaram que as agências estavam investigando as ligações norte-americanas com o assassinato, mas se recusaram a comentar especificamente sobre os dois suspeitos.

Uma terceira fonte confirmou que agências de inteligência dos EUA estão investigando o assunto.

A Casa Branca afirmou que enviaria autoridades sêniores de segurança ao Haiti assim que possível para auxiliar a investigação.

Autoridades haitianas ofereceram poucas explicações sobre os motivos que levaram Solages e Vincent, dois haitianos-americanos da Flórida, a se juntarem aos colombianos que assassinaram o presidente do Haiti.

(Reportagem de Brad Brooks, em Tamarac, Flórida, e Mark Hosenball em Washington)

Veja também