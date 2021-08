EUA interceptam mísseis do EI contra aeroporto de Cabul

NOVA YORK, 30 AGO (ANSA) – Sistemas antimísseis dos Estados Unidos interceptaram nesta segunda-feira (30) foguetes disparados contra o aeroporto internacional de Cabul, que concentra as operações de evacuação de refugiados no Afeganistão.

Os projéteis – pelo menos cinco – teriam sido disparados de um carro, mas não deixaram vítimas. A tentativa de ataque foi reivindicada pelo Estado Islâmico e confirmada pela Casa Branca, que diz que “as operações continuam ininterruptamente”.

De acordo com comunicado do governo americano, o presidente Joe Biden “reiterou sua ordem para que os comandantes redobrem seus esforços para dar prioridade a fazer o que for necessário” para proteger as tropas americanas em Cabul.

O aeroporto da capital afegã foi palco de um atentado do EI na última quinta-feira (26), com saldo de mais de 180 mortos, incluindo 169 civis afegãos e 13 americanos. Em reação, os EUA usaram drones para bombardear alvos do braço do Estado Islâmico no Afeganistão.

Um dos ataques atingiu um carro que supostamente levava homens-bomba para o aeroporto de Cabul. No entanto, de acordo com o Talibã, que é adversário do Estado Islâmico, o bombardeio também matou civis, inclusive crianças.

“Estamos cientes das informações sobre mortes entre civis após nosso ataque em Cabul. Sabemos que houve fortes explosões após a destruição do veículo, o que indica a presença de uma grande quantidade de explosivos. Ficaríamos muito tristes com uma potencial perda de vidas inocentes”, afirmou o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos.

O prazo para a conclusão da evacuação ocidental está fixado em 31 de agosto, e o Talibã, que reconquistou o Afeganistão após a retirada da maior parte das tropas dos EUA e da Otan, já disse que não vai aceitar a presença das forças de ocupação a partir de setembro. (ANSA).

Veja também