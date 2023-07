Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 11:00 Compartilhe

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, caiu de 6,6 em junho para 1,1 em julho, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 17, pela distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

O resultado, porém, superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador a -6 neste mês.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias