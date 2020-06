EUA indica para o BID assessor de Trump para América Latina

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira que nomearão o principal assessor do presidente Donald Trump para a América Latina Mauricio Claver-Carone para presidir o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), uma instituição que nunca foi liderada por um americano em suas seis décadas de história.

Claver-Carone, atual vice-assistente de Trump e diretor de assuntos latino-americanos no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, é conhecido por seu ativismo de longa data contra o regime cubano e por sua firme oposição ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

O governo Trump disse que o indicará para substituir o colombiano Luis Alberto Moreno, que está no cargo desde 2005.

“A indicação de Claver-Carone demonstra o forte compromisso do presidente Trump com a liderança dos Estados Unidos em importantes instituições regionais e com o avanço da prosperidade e segurança no Hemisfério Ocidental”, declarou o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin.

“Estamos confiantes de que sua liderança no BID fortalecerá sua capacidade de impactar o desenvolvimento na região”, acrescentou.

Claver-Carone, advogado com experiência em assuntos econômicos, liderou a iniciativa “América Cresce” do governo Trump, que busca atrair investimentos do setor privado para impulsionar o desenvolvimento na América Latina e no Caribe.

Além disso, promoveu uma lei bipartidária de 2018 para o investimento em desenvolvimento, conhecida por seu acrônimo em inglês BUILD, que criou a Corporação dos Estados Unidos para Financiamento ao Desenvolvimento Internacional, modernizando a antiga Corporação para Investimentos Privados no Exterior (OPIC).

Claver-Carone também foi o representante dos Estados Unidos no Fundo Monetário Internacional (FMI).

O BID, principal fonte de financiamento para o desenvolvimento da América Latina e do Caribe, nasceu em 1959 na Organização dos Estados Americanos (OEA) e sempre foi presidido por latino-americanos: o chileno Felipe Herrera (1960-1970) , o mexicano Antonio Ortiz Mena (1970-1988), o uruguaio Enrique Iglesias (1988-2005) e o colombiano Moreno.

