EUA: Importações caem mais que exportações em setembro, e déficit comercial recua

O déficit comercial dos Estados Unidos recuou de US$ 55,04 bilhões em agosto (dado revisado) para US$ 52,45 bilhões em China, uma vez que as importações tiveram baixa maior que a da exportações nesse intervalo.

As compras externas americanas somaram US$ 258,4 bilhões em setembro, 1,7% a menos que no mês anterior, enquanto as vendas externas de bens e serviços totalizaram US$ 206 bilhões, uma queda menor, de 0,9%, no mesmo intervalo.

Especificamente com a China, o déficit comercial de bens dos EUA se reduziu de US$ 28,914 bilhões em agosto para US$ 28,028 bilhões em setembro, refletindo queda de US$ 1,0 bilhão das exportações, a US$ 9 bilhões, e de US$ 1,9 bilhão das importações, para US$ 37 bilhões.

Já em relação ao Brasil, o superávit comercial americano de bens cedeu de US$ 1,364 bilhão para US$ 1,006 bilhão entre agosto e setembro.