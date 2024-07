EUA impõem tarifas em importações do México que contêm aço ou alumínio produzido na China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2024 - 20:59 Para compartilhar:

Os Estados Unidos anunciaram que vão impor tarifas em importações de produtos do México que contenham aço ou alumínio produzido na China, em comunicado divulgado hoje pela Casa Branca. A medida tem como objetivo impedir que metais chineses entrem nos EUA por meios livres de impostos.

De acordo com a Casa Branca, os EUA devem aplicar tarifas de 25% sobre importações mexicanas contendo aço da China e de 10% sobre produtos feitos com alumínio. O plano de tributação inclui exigências que o governo e as empresas do México precisam atender, como o compartilhamento de informações precisas e completas sobre a produção dos metais.

O México informou que recentemente impôs tarifas sobre o aço de países que não estão cobertos por acordos de livre comércio e, em declaração conjunta com os EUA, afirmou que a nova imposição de tarifas complementará as medidas para “proteger ainda mais o mercado norte-americano”.

Os produtos do México normalmente entram nos EUA com isenção de impostos como parte de um acordo comercial com o Canadá e o México. No entanto, a partir de agora o aço e o alumínio devem ser derretidos e vazados nos EUA, no México ou no Canadá para se qualificarem para o tratamento isento de impostos, conforme o comunicado.

Siderúrgicas e outros fabricantes dos EUA têm reclamado que a China está contornando as tarifas existentes sobre o aço e o alumínio ao encaminhar os metais pelo México. Em nota, o governo dos EUA afirmou que o aço e o alumínio exportados da China têm preços injustos e se beneficiam de subsídios governamentais ilegais.

Além dos metais chineses, os EUA também devem impor uma tarifa de 10% sobre importações mexicanas que contêm alumínio da Rússia, Irã e Belarus.

