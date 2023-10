EUA impõe sanções contra programa de drones e mísseis iranianos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/10/2023 - 14:14 Para compartilhar:

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (18), a aplicação de sanções contra indivíduos e entidades que apoiam os programas de mísseis e drones iranianos, no Irã, Hong Kong, China e Venezuela.

“A decisão imprudente do Irã de continuar a sua proliferação de UAVs (veículos aéreos não tripulados) destrutivos e outras armas prolonga inúmeros conflitos em todo o mundo”, disse Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para o terrorismo e inteligência financeira, citado em comunicado.

O anúncio surge no momento em que a União Europeia (UE) decidiu manter as suas sanções ao Irã para além do prazo.

As sanções do Departamento do Tesouro visam 11 indivíduos, oito entidades e um navio.

Os envolvidos “apoiaram materialmente” o Irã na “produção e proliferação de mísseis e veículos aéreos não tripulados”, acrescentou o Tesouro.

