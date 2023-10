EUA impõe sanções a membros e agentes financeiros do Hamas (Tesouro)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/10/2023 - 9:52 Para compartilhar:

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (18), sanções contra uma dezena de “membros-chave do Hamas”, agentes ou pessoas envolvidas no financiamento do grupo islamita palestino, sediado em Gaza e em países como Sudão, Turquia e Catar.

“Os Estados Unidos estão tomando medidas rápidas e decisivas para atingir os financiadores e facilitadores do Hamas, após o massacre brutal e injusto de civis israelenses, incluindo crianças”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em comunicado, referindo-se ao ataque mortal do Hamas em 7 de outubro em território israelense.

