EUA: IBM diz que negócio de infraestrutura será dividido em empresa à parte

A IBM planeja separar seu negócio de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da informação de seus clientes, no momento em que a pioneira da tecnologia de 109 anos fecha seu foco no negócio de computação em nuvem e inteligência artificial, que cresce mais rápido. Nesta quinta-feira, 8, a empresa informou que a futura companhia ainda a ser nomeada terá relações com 4.600 clientes em 115 países e operará no que vê como uma oportunidade de mercado de US$ 500 bilhões.

Alguns meses atrás, a IBM disse que cortaria um número não especificado de postos de trabalho, no primeiro episódio do tipo sob o comando do executivo-chefe atual, Arvind Krishna. Ele assumiu o cargo em abril e tenta retomar o crescimento da empresa.

A nova companhia poderá se associar com todos os vendedores de serviços em nuvem, com oportunidades para lucros e geração de caixa mais fortes, disse a IBM. A separação não deve implicar impostos para os acionistas e deve estar concluída até o fim de 2021, informou ainda. Fonte: Dow Jones Newswires.

