EUA: Homem é acusado de decapitar ex-namorada grávida de oito meses

Deundrea Holloway, de 22 anos, foi acusado na sexta-feira (17) de decapitar a ex-namorada Liese Dodd, 22, que estava grávida de oito meses. Além disso, ele também deve responder pela morte do bebê. O caso ocorreu na cidade de Alton, Illinois (EUA). As informações são do O Globo.

A mãe de Liese acionou a polícia no dia 9 de junho depois que a jovem desapareceu.





Os agentes encontraram o corpo de Liese na frente do seu apartamento. A sua cabeça estava dentro de uma lixeira ao lado de fora do edifício.

“Eles nos informaram que alguém foi encontrado morto na porta ao lado. Ter que perder um filho dessa maneira, esse bebê é uma extensão da mãe e do resto da família. Eles perderam um filho também, perderam dois”, disse a vizinha April Wooten, em entrevista à rede de TV ABC.

Liese e Deundrea se relacionaram durante dois anos. Antes de ela desaparecer, a jovem estava preparando o chá de bebê com a sua família.

“Ela foi brutalmente, selvagemente morta. O que foi observado, o que foi aprendido, foi absolutamente terrível”, finalizou Marcos Pulido, que é chefe da polícia da cidade de Alton.