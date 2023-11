EUA: grupo republicano se opõe à proposta do partido que evitaria shutdown no fim da semana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 12:15 Para compartilhar:

A ala mais à direita do Partido Republicano da Câmara dos Representes dos EUA, autodenominada House Freedom Caucus, anunciou nesta terça-feira, 14, que se opõe à proposta orçamentária que adiaria o shutdown do governo, previsto para este final de semana. “Não concordamos com a proposta limpa, que não contem reduções de gastos, segurança de fronteira ou qualquer vitória significativa para o povo americano”, afirmou, em nota, publicada no X, antigo Twitter.

A ala pede que os republicanos “parem de negociar” dentro do próprio partido “por medo do que o Senado pode fazer, sob a promessa de que adiaremos a luta para amanhã”. “Seguimos comprometidos em trabalhar com o presidente da Câmara, Mike Johnson, mas precisamos de mudanças radicais”, defende o comunicado.

Johnson anunciou no último sábado (11) um projeto que pretende adiar a paralisação das atividades do governo do dia 17 de novembro, permitindo fluxo de recursos até início do próximo ano. A oposição da ala mais à direita – responsável por articulações que levaram a saída do seu antecessor, o republicano Kevin McCarthy – representam um novo desafio para a aprovação do projeto pelo presidente da Câmara, sinalizando que pode ser necessário apoio do partido Democrata para que a proposta seja enviada ao Senado.

