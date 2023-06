EUA: governo processa empresas chinesas sob acusações de tráfico de ingredientes para fentanil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2023 - 19:33 Compartilhe

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou acusações criminais nesta sexta-feira, 23, contra quatro empresas chinesas e oito indivíduos por supostamente traficar produtos químicos usados para fazer o analgésico altamente viciante fentanil nos Estados Unidos e no México.

As três acusações separadas reveladas no tribunal federal de Nova York representam os primeiros processos a acusar empresas químicas com sede na China e cidadãos chineses de vender ilegalmente. Os promotores federais disseram que as empresas comercializavam os precursores de fentanil em seus sites e contas de mídia social, anunciaram que aceitavam pagamento em criptomoeda e os enviavam para traficantes de drogas, incluindo o cartel mexicano de Sinaloa.

“Quando anunciei em abril que o Departamento de Justiça havia tomado medidas de execução significativas contra o Cartel de Sinaloa, prometi que o Departamento de Justiça nunca esqueceria as vítimas da epidemia de fentanil”, disse o procurador-geral Merrick Garland em um comunicado à imprensa. Garland disse que essas ações incluem impedir que as empresas químicas chinesas “forneçam aos cartéis os blocos de que precisam para fabricar fentanil mortal”.

Uma acusação aberta no tribunal federal de Manhattan acusa a empresa química chinesa Hubei Amarvel Biotech, bem como três executivos da empresa, de tráfico de fentanil, importação de precursores químicos e lavagem de dinheiro. Os promotores disseram que a Amarvel Biotech usou práticas enganosas para escapar das autoridades, como a publicidade de que poderia disfarçar seus produtos como ração para cães, nozes ou óleo de motor para garantir uma entrega “segura” nos Estados Unidos e no México. Fonte:

