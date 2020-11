EUA: governo federal dá 15 dias a mais de prazo para buscar acordo com TikTok

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou comunicado nesta sexta-feira, 13, no qual afirma que o governo do presidente Donald Trump decidiu dar 15 dias a mais de prazo, em comparação com o original de 12 de novembro, para tentar um acordo com o TikTok. A informação consta de nota do órgão, assinada pela porta-voz Monica Crowley.

Trump emitiu ordem em 14 de agosto para que a companhia chinesa ByteDance, dona do TikTok adotasse medidas específicas para deixar certos segmentos do negócio e fizesse outras mudanças, a fim de responder ao que o governo americano vê como “riscos à segurança nacional”. O Comitê sobre Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS, na sigla em inglês), um órgão do governo americano, dá agora mais 15 dias para isso, informa a nota.

O comunicado explica ainda que o presidente emitiu outro decreto em agosto, o qual lida com riscos à segurança nacional ao proibir transações específicas com a ByteDance ou suas subsidiárias.

Na quinta-feira, um tribunal federal da Filadélfia emitiu decisão liminar impedindo o governo de proibir o TikTok no país. O aplicativo chinês é visto como ameaça à segurança de americanos pela administração Trump, enquanto a empresa responsável argumenta que não existe esse risco.

