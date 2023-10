EUA: governo enfrenta JetBlue Airways na Justiça contra aquisição da Spirit Airlines

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 16:35 Para compartilhar:

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos realizou nesta terça-feira, 31, uma audiência judicial contra a JetBlue Airways, a sexta maior companhia aérea do país em receita, a fim de impedir que a proposta de aquisição da companhia Spirit Airlines aconteça. O negócio seria de US$ 3,8 bilhões. Às 16h30 (de Brasília), o papel da JetBlue recuava 10,42%, no pior desempenho diário desde março de 2020. A previsão é que o julgamento dure até o início de dezembro.

O órgão defende a independência da Spirit, enquanto a JetBlue argumenta que precisa da companhia para se tornar mais competitiva no setor aéreo ao lado das quatro maiores do mercado: American, United, Delta ou Southwest. Segundo a empresa, a fusão permitirá a redução das tarifas. A briga acontece logo após o governo americano obter vitória em um processo anterior que acabou com uma parceria entre a JetBlue e a American Airlines.

No início do julgamento, as ações da JetBlue sofreram a pior queda diária em mais de três anos, depois que a companhia aérea relatou um prejuízo maior do que o esperado no terceiro trimestre e previu outra perda surpreendentemente grande para o quarto trimestre. Os executivos da companhia se recusaram a responder perguntas sobre o acordo com a Spirit. O CEO, Robin Hayes, alegou ser inapropriado enquanto o assunto estivesse sendo debatido no tribunal.

O julgamento em curso poderá remodelar o mercado das companhias aéreas de baixo custo e fazer com que a JetBlue aumente sua frota em cerca de 70%. A companhia relatou ainda que a ausência da Spirit seria preenchida pelo crescimento de outras companhias aéreas com descontos. A fala foi questionada pelo Departamento de Justiça sob a justificativa de ser improvável, já que todas as companhias aéreas, incluindo as transportadoras de baixo custo, enfrentam limites ao crescimento, incluindo escassez de aviões e pilotos.

