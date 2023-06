EUA: Google violou seus próprios padrões em acordos de publicidade, diz pesquisa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 20:38 Compartilhe

O Google (Alphabet) violou seus próprios padrões ao colocar anúncios em vídeo em outros sites, fora do Youtube, de acordo com uma pesquisa que levanta questões sobre a transparência do negócio de anúncios online da gigante da tecnologia. O YouTube exibe anúncios em seu próprio site e aplicativo, mas a empresa também faz a intermediação para colocar anúncios em vídeo em outros sites da web por meio de um programa chamado Google Video Partners.

O Google cobra um valor, prometendo que os anúncios que coloca serão veiculados em sites de alta qualidade, antes do conteúdo de vídeo principal da página, com o áudio ligado, e que as marcas pagarão apenas pelos anúncios que não forem ignorados.

O Google viola esses padrões cerca de 80% das vezes, segundo pesquisa da Adalytics. A empresa acusou o Google de colocar anúncios em vídeos pequenos, sem som e reproduzidos automaticamente ao lado do conteúdo principal de uma página, em sites que não atendem aos padrões de monetização do Google, entre outras violações. A Adalytics compilou os dados observando campanhas de mais de 1.100 marcas que obtiveram bilhões de impressões de anúncios entre 2020 e 2023.

Em um comunicado, o Google disse que o relatório “faz muitas afirmações imprecisas e não reflete como mantemos os anunciantes seguros”. A empresa disse que tem políticas rígidas para o programa que veicula anúncios em vídeo em sites de terceiros, mas alguns compradores de anúncios que revisaram a pesquisa dizem que querem seu dinheiro de volta.

Entre as principais marcas cujos posicionamentos de anúncios em vídeo do Google não estavam de acordo com os padrões prometidos estavam Johnson & Johnson, American Express, Samsung, Sephora, Macy’s, Disney+ e The Wall Street Journal, de acordo com a Adalytics.

Um porta-voz do Google disse que a esmagadora maioria dos anúncios em vídeo que vende são veiculados no YouTube – não em sites de terceiros. Os anunciantes podem ver claramente que seus anúncios podem ser veiculados em sites de terceiros, e quanto é gasto lá, e podem facilmente optar por sair, disse ele.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias