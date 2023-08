EUA: Goldman Sachs pagará US$ 5,5 milhões em multa por violações em registros de operações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 7:16 Compartilhe

A Commodity Futures Trading Commission informa em comunicado que o Goldman Sachs terá de pagar US$ 5,5 milhões por violações no registro de suas operações e por desrespeitar ordem anterior da CFTC sobre o tema. O órgão dos EUA diz que continuará a responsabilizar operadores que não cumpram as obrigações de registros dos negócios, e lembra que isso viola regras da CFTC. Em sua nota, datada do dia 29, a comissão diz também que o Goldman cooperou no caso e reconhece o esforço do banco em remediar o problema.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias