EUA: Geórgia suspende venda de aves após caso confirmado de gripe aviária

O Estado americano da Geórgia anunciou a suspensão de todas as atividades avícolas e de venda de aves após a confirmação de um caso positivo de gripe aviária em uma operação comercial.

Em comunicado divulgado neste sábado, o Departamento de Agricultura da Geórgia e o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informaram que um caso positivo de gripe aviária altamente patogênica (HPAI, na sigla em inglês) foi confirmado em uma operação comercial localizada no condado de Elbert.

“Pela primeira vez desde que o surto nacional começou em 2022, a HPAI foi confirmada numa operação comercial de aves no Estado da Geórgia”, disse o comissário da Agricultura da Geórgia, Tyler Harper. “Esta é uma séria ameaça à indústria número 1 da Geórgia e aos meios de subsistência de milhares de georgianos que ganham a vida com avicultura do nosso Estado”.

Harper disse ainda que as autoridades estão trabalhando 24 horas por dia para mitigar qualquer propagação da doença e garantir que as atividades avícolas normais na Geórgia possam ser retomadas o mais rápido possível.”

Na última quarta-feira, 15, o produtor percebeu sinais clínicos de influenza aviária. As amostras foram coletadas na manhã de quinta-feira e transportadas para a Georgia Poultry Laboratory Network (GPLN) para testes. Uma detecção positiva foi confirmada na tarde de quinta-feira e, posteriormente, validada pelo Laboratório Nacional de Serviços Veterinários do USDA na sexta-feira, segundo o comunicado.