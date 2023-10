EUA: General Motors obtém nova linha de crédito rotativo de US$ 6 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2023 - 20:39 Compartilhe

A General Motors celebrou um novo contrato de crédito rotativo de US$ 6 bilhões, com certas restrições sobre potenciais fusões ou vendas de ativos e contração de dívidas. Segundo o acordo, a GM também deve manter a liquidez global de pelo menos US$ 4 bilhões e a liquidez dos EUA de mais de US$ 2 bilhões.

O contrato é celebrado em meio à luta da montadora com as consequências da greve em curso dos United Auto Workers (UAW). Um porta-voz da GM disse que a greve não afetou as vendas do terceiro trimestre, mas custou à empresa cerca de US$ 200 milhões durante.

A empresa está programada para divulgar resultados trimestrais em 24 de outubro.

