EUA: Funcionários são resgatados depois de caírem em tanque de chocolate de fábrica da M&M

Dois funcionários de uma fábrica da M&M, localizada na Pensilvânia (EUA), precisaram ser resgatados na quinta-feira (8) por uma equipe do Corpo de Bombeiros depois de caírem em um tanque gigante de chocolate. As informações são do O Tempo.

Conforme informações divulgadas pela mídia local, os dois homens ficaram com chocolate até a região do abdômen. Para tirá-los do tanque, foi necessária a ação de 20 bombeiros. Um buraco foi aberto no tanque e, na sequência, os funcionários foram levados para um hospital local de helicóptero.





Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.