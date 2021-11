EUA: Ford emite US$ 2,5 bi em títulos verdes, visando veículos elétricos

A Ford ofereceu na segunda-feira, 8, títulos verdes sem garantia no total de US$ 2,5 bilhões aos investidores, uma novidade para a montadora que chega dias depois de lançar sua estrutura de financiamento sustentável, e disse que compraria de volta dívidas com preços mais elevados. A Ford disse que alocaria os recursos da oferta de títulos, que tem um cupom de 3,25% e vence em 2032, para financiar investimentos em seu crescente portfólio de veículos elétricos a bateria. A empresa comercializou o título para investidores existentes e novos.

A Ford está seguindo o exemplo de muitas outras empresas americanas que aumentaram as vendas de títulos verdes este ano. Os títulos verdes corporativos comercializados nos EUA levantaram US$ 58,6 bilhões em receitas em 90 ofertas até agora 2021, mais do que o dobro do total de um ano atrás, quando a emissão de títulos verdes totalizou US$ 28,7 bilhões nos EUA, de acordo com a Refinitiv, uma fornecedora de dados. Durante o mesmo período de 2019, a emissão de títulos verdes totalizou US$ 22,4 bilhões.

A Ford disse na quinta-feira que sua estrutura de financiamento sustentável serviria de base para a emissão de ferramentas de financiamento com e sem garantia, incluindo títulos vinculados às metas ambientais, sociais e de governança da empresa, como transporte e manufatura limpos. A fabricante de automóveis disse que quer ser neutro em carbono o mais tardar em 2050.

O título verde da Ford se encaixa na ênfase da empresa neste ano no financiamento de dívidas vinculadas a metas ambientais e sua transição para veículos de emissão zero, disse David Whiston, analista de ações da divisão de pesquisa da Morningstar. A dívida sênior não garantida da Ford é classificada como Ba2 pela Moody’s, que está dois degraus abaixo do status de grau de investimento. A S&P e a Fitch disseram que atribuíram ao título verde uma classificação BB +, que é um nível abaixo do grau de investimento. Fonte: Dow Jones Newswires.

